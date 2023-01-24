Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey, Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

"YA NAYMAN'LA SAVAŞIRSINIZ, YA DA BENİMLE!"

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz. ''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?







Kuruluş Osman 114.Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya Nayman ile savaşacaksınız, ya benimle!" | Video