Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Nayman karşı karşıya!

OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!

İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?