Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Nayman karşı karşıya!

115.Bölüm:
OSMAN BEY, NAYMAN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?
OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!
İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?
OSMAN BEY PES ETMİYOR!
Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?
ORHAN BEY İÇİN ŞİFA ARANIYOR
Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?
FRIGG, BALA HATUN'UN ELİNDE
Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?