Kuruluş Osman’da Osman Bey’in savaş kararı!

NAYMAN VE İSMİHAN SULTAN İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?

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