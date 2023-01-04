Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor!

Söğüt basılmış her yer darmaduman olmuştur. Osman Bey ve alpları Dergah'a yapılan baskın için Söğüt'e girdiklerinde büyük bir tuzakla karşılaşırlar. Osman Bey ve Alpleri bu cendereden nasıl kurtulacaklardır?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! ATV ile Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | VİDEO

111.Bölüm:

BALA HATUN ZİNDANA DÜŞÜYOR!

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

OSMAN BEY, BALA HATUN'U VE EDEBALI'YI KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır.