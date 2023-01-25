’Londra’dan Anadolu’ya köprü kurduk’

Profesyonel iş yaşamları sebebiyle son 20 yılı İngiltere'de geçiren beş müzisyenin 2019 yılında kurduğu 'Keşmekeş' adlı grup, 'Eyletme' adlı yeni albümünü geçtiğimiz günlerde çıkardı. 'Yarem', 'Geldin Şen Eyledin' gibi albümlerle müzik piyasasına giriş yapan grup, son albümlerinde yer alan ve söz ve müzikleri kendilerine ait olan 'Eyletme', 'Yağmurlar' ve 'Çay' isimli 3 özgün eseri sevenlerinin beğenisine sundu. Grup, yeni albümlerinde 23 yıllık dostluklarının ebediyetini vurgulayıp Londra'dan Anadolu'ya kurdukları köprüyü, duygu yüklü şarkılarıyla ifade ettiklerini söyledi. 'Eyletme' adı şarkıya Londra'da klip çekildi. Klipte ünlü İngiliz oyuncu Mary Benn rol aldı.