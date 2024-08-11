Lüks mekanın güvenliği ünlü işadamının oğlunu darp etti: Kemikleri kırıldı 4 gün hastanede yattı

Roman mağazalarının sahibi işadamı Turgut Toplusoy'un küçük oğlu Mehmet Toplusoy, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği lüks restoranın güvenliği tarafından taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle dayak yedi. Olay, geçtiğimiz 6 Temmuz tarihinde Beşiktaş ilçesinde bulunan lüks bir mekanda (Boaz) meydana geldi. 20 yaşındaki Mehmet Toplusoy, saat 00.30 sularında 10 kişilik arkadaş grubuyla mekana giriş yaptı.Mekana giriş sırasında iddiaya göre işletmenin kapısında bulunan ve kulağında kulaklık olan bir çalışan genç adama, "Sakin eğlenin" şeklinde uyarıda bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" şeklinde küfürler savurmaya başladı.Bu sırada ikili arasında arbede yaşanmaya başlayınca mekanda bulunan diğer çalışanlar iddiaya göre Mehmet Toplusoy'un arkadaşlarını tutarak duruma müdahale etmelerine izin vermedi. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan genç adam, kendisine geldiğinde mekanın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Toplusoy, arkadaşlarının yardımıyla en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.Hastanede tedavi altına alınan genç adamın yüzünde üç adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Dört gün boyunca hastanede yatan Toplusoy, hastane polisleri aracılığıyla kendisini darp eden güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayetçi oldu. Genç adam ifadesinde eğlenmek için işletmeye gittiklerini mekana girdiğinden itibaren güvenliğin kendisine takılmaya başladığını ve sonunda darp ettiğini söyledi. Gözaltına alınıp ifadesi alınan ve adliyeye götürülen şüpheli D.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma sonunda D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.GÖZALTINA alınan D.K. isimli güvenlik görevlisi Mehmet Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini, uyarmak için yanına gittiğinde kendisine yumruk attığını ve karşılık verdiğini söyledi. D.K., söz konusu işletmede önceden karşılama görevlisi olarak çalıştığını ancak 20 gün öncesinde işten ayrılıp olay tarihinde eğlenme maksadıyla bulunduğunu söyledi.