Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var

BBC'nin özel araştırması, iki dev güzellik şirketi Lancome ve Aerin Beauty ile çalışan parfüm tedarikçilerinin kullandığı yaseminleri, çocuk işçilerin topladığını ortaya koydu. BBC'ye konuşan parfüm endüstrisine yakın kaynaklar, pek çok lüks markanın sahibi olan bir avuç şirketin, dar bütçeler ortaya koyarak maaşları çok düşürdüğünü söyledi. Mısır'daki yasemin toplayıcıları, bu durumun onları çocuklarını çalıştırmaya zorladığını belirtti.Birleşmiş Milletler'in modern kölelik türleri üzerine çalışan raportörü Tomoya Obokata, Mısır'daki yasemin tarlalarında çalışan çocuk işçileri belgeleyen gizli kamera görüntülerin ve BBC'nin ulaştığı diğer bulguların rahatsız edici olduğunu söyledi. Obokata, "Kağıt üstünde sektördekiler çocuk işçiliği ile mücadele gibi meselelerle ilgili iyi vaatlerde bulunuyor. Ancak kamera görüntüleri sözlerini tutmadıklarını gösteriyor" dedi. Mısır'ın yasemin tarlalarıyla dolu Garbiya bölgesindeki bir köyde yaşayan Heba da dört çocuğuyla 03.00'te yasemin toplamaya koyulduklarını, ne kadar yasemin toplarsa o kadar para kazanacaklarını söyledi.