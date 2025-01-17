Mafyalaşan sistemin mağduruyum

ART ARDA İTİRAFLAR GELİYOR

Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına başlattığı inceleme kapsamında ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ardından birçok oyuncu, sanat dünyasındaki tekelleşme sorunu hakkında itirafta bulunmuştu. Mafyalaşan menajer sisteminin mağduru olduğunu açıklayan son isim ise ünlü yapımcı Jandae Perçem oldu. Şarkıcı Edis'in başrolünü üstlendiği Alya adlı filmin yapımcısı olan Perçem, Ayşe Barım'ı sert sözlerle eleştirdi.