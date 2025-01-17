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Giriş Tarihi: 18.1.2025

Mafyalaşan sistemin mağduruyum

Ünlü şarkıcı Edis’in başrolünü üstlendiği Alya adlı filmin yapımcısı Jandae Perçem, adeta mafyalaşan menajer sisteminden mağdur olduğunu açıkladı. Perçem, Ayşe Barım’ın engellemesiyle yüzüne kapanan kapıları ve yaşadığı zorlukları anlattı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Mafyalaşan sistemin mağduruyum

ART ARDA İTİRAFLAR GELİYOR
Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına başlattığı inceleme kapsamında ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ardından birçok oyuncu, sanat dünyasındaki tekelleşme sorunu hakkında itirafta bulunmuştu. Mafyalaşan menajer sisteminin mağduru olduğunu açıklayan son isim ise ünlü yapımcı Jandae Perçem oldu. Şarkıcı Edis'in başrolünü üstlendiği Alya adlı filmin yapımcısı olan Perçem, Ayşe Barım'ı sert sözlerle eleştirdi.

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Mafyalaşan sistemin mağduruyum
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