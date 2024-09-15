Mahkeme Fulden Uras’ı suçsuz buldu

Şarkıcı Fulden Uras ile DEBRA Türkiye Epidermolysis Bullosa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Akyüz arasındaki sular durulmuyor. Akyüz, Uras'ın, sosyal medyada hakkında 'Suç makinesi, hırsız, şizofren, sahtekâr' şeklinde paylaşımlarda bulunarak kişilik haklarını hiçe saydığını, hakaret, tehdit, huzur ve sükunu bozma, kişi hürriyetini tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Akyüz'ün şikayeti sonrası Uras hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Uras'ın ifadesine başvuruldu. Uras ifadesinde, Akyüz'ün DEBRA isimli derneğin başkanı olduğunu, kendisi ile tanıştığını fakat şahsın sürekli olarak tehdit ve hakaret içeren eylemleri olduğunu, aralarında adli mercilere intikal eden birçok dava olduğunu ve iftiraya uğradığını anlattı.Savcılık, şarkıcının söz konusu paylaşımlarını incelemesinin ardından yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek 'Sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Fulden Uras, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede şikayetçiyi tanımadığını ve hakkında birçok şikayette bulunduğunu söyleyen Uras, Akyüz'ün kendisini rakip gördüğü için uğraştığını söyledi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme Uras'ın söz konusu suçları işlediğine dair delil bulunmadığını, bu nedenle beraat etmesi gerektiğine karar verdi.