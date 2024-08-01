Mahkeme Gencebay’ı haklı buldu

Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a, 2023 yılında Sarıyer'de bulunan villasını oğluna düğün hediyesi olarak hediye etti. Konut 2018'den beni Dutfaz işletmecilik şirketi tarafından kiralanmıştı. Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta kirada oturduğu, başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini istedi, ihtarname gönderdi. Talebi şirket tarafından karşılık bulmayınca işletmeye dava açtı. Gökhan Gencebay, İstanbul Sulh Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 2016 yılından beri Beşiktaş'ta stüdyo ev olarak tabir edilen güncel kira olarak 30 bin liraya oturduğunu, evlendiği için bir odalı evin ihtiyacını karşıladığını, kiracı şirkete ihtarname gönderilerek artık kendisinin oturacağını belirtti. Kira sözleşmesini yenilemeyeceğini, 6 ay içinde evin tahliye edilmesini aksi takdirde sözleşmenin fesih olup dava açacağını belirtti.Mahkeme konut ihtiyacına dayanan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturmasının, ihtiyacın varlığının başlıca kanıtı olduğunu aktardı. Davacı Gökhan Gencebay'ın konut ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu, dava açılması için yeterli delilin oluştuğu ifade edildi. Mahkeme Gökhan Gencebay'ı haklı bularak villanın şirket tarafından tahliye edilmesine karar verdi.Gökhan GencebayÜnlü sanatçı Orhan Gencebay mahkemeye sunduğu dilekçede; Sarıyer'de daha önceden iki tane villa aldığını ve bu yerleri kiraya verdiğini, sonrasında oğlu Gökhan ve torunu Efe'ye evleri hediye ettiğini, ailesinin mutluluğunun her şeyden önce geldiğini ancak oğlunun eve geçemediği için çok üzgün olduğunu ifade etti. Yanlışın düzeltilip oğlu Gökhan'ın eve taşınmasını onun mutlu bir şekilde kira derdi olmadan huzur içinde yaşamasını istediğini kaydetti.