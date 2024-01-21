Mahkeme kararını verdi: Delil ve hakaret yok eleştiri var

Haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve malvarlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, haklarında yazılan yorumlara savaş açtı.Doktor Tayyar Öz ve sosyal medya fenomeni olan eşi Özlem Öz, sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan yorumların ardından savcılığa başvurdu. Özel hayatlarına dair detayları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede Yağmur Ç. adlı bir kişinin sosyal medya hesabından, "Özlem Öz videolarında etkileşim artsın diye bebeklerini ağlatmak için cimdikliyor. Tayyar Öz doktor olmasına rağmen bir sürü zayıflama hapı satıyor. Zayıflama hapları yüzünden ölenler var. Yarın öbür gün bu hapları alanlar ölse de satıcıların umurunda olmayacak. Sırf etkileşim için camilerden, kutsal yerlerden dahi reklam yaparcasına videolar çekip atıyorlar" şeklinde paylaşım yaptığı belirtilerek şikayetçi olunduğu kaydedildi. Savcılık, şikayete konu yorumla ilgili dosyada bir delil olmadığını, dahası iddia edilen yorumların hakaret içermeyip eleştiri niteliğinde olduğunu vurguladı. Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, Öz çiftinin şikayeti üzerine 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.