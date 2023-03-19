Mahkemeden tüm taleplere ret

Leyla Süleymanova, boksör eşi Sinan Ulutürk'ün kendisine şiddet uyguladığını ve kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek 2021'de boşanma davası açmıştı. Eşinden 500 bin TL tazminat isteyen Süleymanova, 5 bin TL nafaka talebinde bulunmuştu. Eşinin yaşıyla da sürekli dalga geçtiğini öne süren Süleymanova, "Sen benden büyüksün, gidip kendime genç kadın alacağım. Gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim. Sen kadın mısın?' diyerek beni aşağılıyor'' iddiasında bulunmuştu. Leyla Süleymanova'nın boşanma davasına karşı Sinan Ulutürk boşanma davası açmıştı. Sinan Ulutürk evliliklerini gizlice yaptıklarını ifade ederek, "Eşim para kazanmak, lüks hayat isteğini gidermek amacıyla beni kapasitemin çok üzerinde rakiplerle boks maçlarına çıkarttı" iddiasında bulunmuştu. Sinan Ulutürk eşinin geceleri kulüp kulüp gezdiğini, kendisini eskiden birlikte olduğu medyatik isimlerle kıyaslayarak hor gördüğünü öne sürerek 1 milyon TL tazminat ve 3 bin TL nafaka talep etmişti. Mahkeme, tüm talepleri reddedip boşanmalarına karar verdi.