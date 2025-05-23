Manisa’da sanat şehirden taşıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ikinci durağı olan Manisa'da festivalin altıncı günü tamamlandı. Festivale Manisalıların yanı sıra çevre illerden çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösteriyor. 'Züleyha ile Sınırsız Sohbetler' etkinliğinde Züleyha Ortak'ın konuğu Psikolog Beyhan Budak oldu. Budak ve Ortak; insan psikolojisinden, günlük hayata ve ilişkilere uzanan keyifli bir sohbete imza attı. 'Anadolu'nun Edebiyatı-Mehmet Cemil ile Edebiyat Sohbetleri' başlığında gerçekleşen bir söyleşide Mehmet Cemil, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda edebiyat ilgilileriyle buluştu.

ÇOCUKLAR DA EĞLENDİ

Şehzadeler Müzesi Avlu'da gerçekleşen atölyede katılımcılar, Zebide Karpuz'un eğitmenliğinde geleneksel el sanatlarından 'Filografi' ile tanışarak, yeni bilgi ve beceriler kazandı. Çocuklar ise 'Aşık ile Maşuk' gösterisiyle geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı. 'Sihirli Şapkalar' atölyesinde el becerilerini geliştirdi. 'Kral Olmak İstemeyen Aslan' oyunu da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda minik tiyatroseverlerle buluştu.