MASAK’ın radarına altın tozlu kahveyle girdi

Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurma suçlarından tutuklanarak cezaevine giren Dilan Polat'ın MASAK'ın radarına 21 Eylül tarihinde katıldığı altın tozlu kahve içip günlük 750 bin lira harcadığı yönündeki ifadeleri kullandığı programdan sonra girdiği ortaya çıktı. MASAK'ın müfettişlere inceleme talimatı verdiği 26 Eylül tarihinde ise Dilan Polat'ın daha önce alışılmadık yumuşak tonda bir video mesaj paylaşması dikkat çekti. MASAK müfettişlerinin şirketleri incelemeye başladığı gün Polat'ın ağlayarak, "Bu kadar şirket sahibiyiz, bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince bizim her şeyimiz çok şeffaf. Bakın biz işimizin başındayız alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletini, vatanını çok seven bir aileyiz biz" dediği saptandı.Kamuoyuna daha önce ilk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. GÜNAYDIN, MASAK'ın Polatların şirketleriyle ilgili inceleme talimatını 26 Eylül günü verdiği bilgisine ulaştı. Dilan Polat'ın hakkında MASAK raporu hazırlanması için talimat verildiği gün sosyal medyadan paylaştıkları ise akıllarda soru işareti bıraktı.21 Eylül tarihinde altın tozuna bulanmış kahveyle programa çıkan ve kıyafetine 350 bin lira ödediğini belirten Dilan Polat, "Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum" şeklinde cevap vermiş ve takındığı tavırla kamuoyunun çoğunu rahatsız etmişti.Polat, aynı programda günlük ne kadar harcadığı sorusuna ise "Belli olmuyor, bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" şeklinde cevap vermişti. Polat'ın günlük yaptığı harcama miktarının bu kadar çok olması kamuoyunda arasında ekonomi profesörlerinin de girdiği milyonlarca insan tarafından tartışılmıştı.İşte o tarihten sonra dikkatleri üzerine çeken Polat'tan 26 Eylül tarihinde önemli bir hamle geldi. Daha önce kamuoyunda kullandığı hakaret ve sert tonda konuşmalarıyla tepki çeken Polat'ın, MASAK'ın inceleme talimatı verdiği olan tarihte oldukça ılımlı bir sosyal medya paylaşımında bulunması dikkat çekti.Polat, 26 Eylül'de gözü yaşlı bir şekilde çektiği videoda, "Fakire, fukaraya destek olalım diye vakıf kurduk, bir sürü yakıştırma yaptınız. Biz işimiz başındayız, bir sürü şirket sahibiyiz. Bu kadar şirket sahibiyiz, bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince bizim her şeyimiz çok şeffaf. Bakın biz işimizin başındayız alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletini, vatanını çok seven bir aileyiz biz. Biz çok seven bir aileyiz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.