Maslak’ta müzikli geceler

İstanbullular yaz aylarında yine eğlence dolu anlar yaşayacak. Maslak'taki açıkhava sahnesinde Temmuz ayında da yerli ve yabancı yıldızlar, sahneye çıkacak. 12 Temmuz'da alternatif müziğin yıldız ismi Cem Adrian, 14 Temmuz'da dünyaca ünlü müzik grubu Hooverphonic, 24 Temmuz'da Indie Rock efasanesi Interpol, 25 Temmuz'da Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener konser verecek. Zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler ise 11-30 ve 31 Temmuz'da tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca 22 Temmuz'da 90'lar Türkçe Pop Festivali düzenlenecek.