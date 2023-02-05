‘Mebahat Çehre’nin yolundan gidiyorum’

Eski manken-oyuncu Didem Taslan önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM çıkışında görüntülendi. Taslan "Sizi uzun süredir ekranlarda göremiyoruz, neden?" sorusuna "Ya proje uymuyor ya bizi projeye uyduramıyorlar" diye yanıt verdi. Şu an bir TV programının hazırlığı içinde olduğunu belirten Taslan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu programda daha çok kendimi ifade etmek istiyorum.Benim mesleğimde, yani mankenler arasında en çok oyunculuk yapan kişi benim. Yapımcılar manken kökenli oyunculardan biraz tedirgin oluyorlarmış, disiplinsiz olurlar diye. Oyunculuktan gelenleri daha çok tercih ediyorlarmış. Benim kariyerimde öyle bir şey yok, ben hep disiplinliydim, yine öyleyim. Ben Nebahat Çehre'nin yolundan gitmeye kararlıyım."