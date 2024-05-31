‘Medeniyetin başladığı yerdeyiz’

Uğur Işılak, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda kurulan sahnede dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Afrikalı Ali'nin sunduğu etkinlikte sahneye çıkan sanatçı, şunları söyledi: "Şanlıurfa medeniyetin başladığı yer. Birçok kez Kültür Yolu Festivali'ne katıldım. Vatandaşla en güzel şekilde buluşmanın en iyi araçlarından biri. Her organizasyon sanatçı ve izleyicileri arasındaki bağa katkı sağlar ama bu etkinlik arkasında Kültür Bakanlığı'nın olmasından ötürü çok daha profesyonel, çok daha güzel."