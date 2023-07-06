Mega yata 16 milyon liralık yakıt ikmalı

Bodrum bu yaz da dünyanın en zengin isimlerinin sahibi olduğu mega yatların uğrak yeri oldu. Meksikalı işadamı Ricardo Salinas Pliego, lüks yatı Lady Moura ile önceki gün Bodrum'a geldi. Pliego'nun yatı 16 milyon lira değerinde 600 ton yakıt aldıktan sonra yoluna devam etti. Lüks yat görenleri kendisine hayran bıraktı. Yat, 80 kişiyi bulan mürettebatı, tam donanımlı hastanesi, güvertesindeki kumsalı ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yemek masasıyla dikkati çekiyor. Yat; bir ana süit ve bir VIP süitle birlikte toplam 13 kabinde 27 kişiye ev sahipliği yapabiliyor.