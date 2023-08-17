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Giriş Tarihi: 18.8.2023

Mekan sahibinden ölen personelin ailesine para teklifi: İki ev vereceğim dedi sözünde durmadı

Bodrum’un en ünlü mekanlarından birisi olan Restoran’da sigortasız çalıştırılan elektrik teknisyeni Hakan Ağcagül, işini yaparken öldü. Mekan sahibi Danış Ulaç, çalışanlarını “Bu olayı anlatırsanız hepinizi kovarım” diyerek tehdit etti. Ulaç, sessiz kalmaları için Ağcagül’ün ailesine de iki ev ve aylık 20 bin TL para teklifinde bulundu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Mekan sahibinden ölen personelin ailesine para teklifi: İki ev vereceğim dedi sözünde durmadı
48 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Hakan Ağcagül, bir arkadaşı vasıtasıyla mart ayında Bodrum Gündoğan'daki Restoran Beach'te elektrik teknisyeni olarak sigortasız işe başladı. Ağcagül üç ay sonra, 26 Haziran'da plajda yaşanan elektrik arızasını tamir etmek için iskelenin altına girdi. Ancak, elektrik çarpması sonucu olduğu yerde hayatını kaybetti. Denize girenler Ağcagül'ün cansız bedenini görüp işletmeye haber verdi.


Ölen çalışanın ailesine para teklif eden Danış Ulaç'ın aradan geçen bunca süreye rağmen hiçbir ödeme yapmadığı iddia ediliyor.

Çalıştırdığı sigortasız elemanının ölmesi üzerine zor duruma düşen restoran-plaj sahibi Danış Ulaç, mekan çalışanlarını toplayıp "Bu olayı kimse bilmeyecek, bu konu buradan çıkarsa hepinizi işten kovarım" diyerek tehdit etti. Danış Ulaç, bu acı ölümün ardından jandarmaya



"Hakan Ağcagül, ölümünden bir gün önce sigortalı günlükçü olarak işe başladı" diyerek yalan ifadede bulundu. Ulaç, Ağcagül'ün ailesine giderek bu konunun hiçbir yerde dillendirilmemesi karşılığında iki ev, aylık 20 bin lira vereceğini, çocukların okul masraflarını da üstleneceğini söyledi.
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Mekan sahibinden ölen personelin ailesine para teklifi: İki ev vereceğim dedi sözünde durmadı
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