Mekan sahibinden ölen personelin ailesine para teklifi: İki ev vereceğim dedi sözünde durmadı

48 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Hakan Ağcagül, bir arkadaşı vasıtasıyla mart ayında Bodrum Gündoğan'daki Restoran Beach'te elektrik teknisyeni olarak sigortasız işe başladı. Ağcagül üç ay sonra, 26 Haziran'da plajda yaşanan elektrik arızasını tamir etmek için iskelenin altına girdi. Ancak, elektrik çarpması sonucu olduğu yerde hayatını kaybetti. Denize girenler Ağcagül'ün cansız bedenini görüp işletmeye haber verdi.Çalıştırdığı sigortasız elemanının ölmesi üzerine zor duruma düşen restoran-plaj sahibi Danış Ulaç, mekan çalışanlarını toplayıp "Bu olayı kimse bilmeyecek, bu konu buradan çıkarsa hepinizi işten kovarım" diyerek tehdit etti. Danış Ulaç, bu acı ölümün ardından jandarmaya"Hakan Ağcagül, ölümünden bir gün önce sigortalı günlükçü olarak işe başladı" diyerek yalan ifadede bulundu. Ulaç, Ağcagül'ün ailesine giderek bu konunun hiçbir yerde dillendirilmemesi karşılığında iki ev, aylık 20 bin lira vereceğini, çocukların okul masraflarını da üstleneceğini söyledi.