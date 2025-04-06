Mel Gibson’a yeniden silah ruhsatı verildi

Oscarlı oyuncu Mel Gibson hakkındaki silah yasağı kaldırılarak silah ruhsatı tekrar verildi. Başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'a desteğini açıklayan oyuncu, 2011'de aile içi şiddetten hüküm giymişti. The New York Times'ın haberine göre, Gibson eyalet yasalarına bağlı olarak tekrar silah sahibi olabilir. Oyuncuya ruhsatının geri verilmesi ise, bazı kesimlerin tepkisine yol açtı. Oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında Başkan Trump tarafından Jon Voight ve Sylvester Stallone ile birlikte Hollywood Özel Temsilcileri olarak atanmıştı.