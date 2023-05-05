Menderes’in hain planı Nermin’in sonunu getirdi

'Ateş Kuşları'nın 15. Bölümünde; Nermin, ifade vermek için yola çıktığında Ali ve Zıpkın, Barbaros'un isteği üzerine Nermin'i takip edip zorla aracına bindiler. Yolda giderken Menderes'in planı doğrultusunda önüne çıkan sokak çocuğuna çarptığını düşünerek arabadan inen Nermin, bir başka sokak çocuğu tarafından bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Nermin'in hayatını kaybetmesinin ardından Ali ise sokak çocuğunu takip ederek yakaladı ve hesap sordu. Çocuk, bu işin sorumlusunun Çatal olduğunu söyledi ancak Ali'nin bu konuda şüpheleri vardı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 15. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.