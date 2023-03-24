Mercan’la her günümüz çok kıymetli

Özge Özpirinçci eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yeni bir tiyatro oyununda yer alacağını söyleyen ünlü oyuncu, kızıyla ilgili de konuştu: "Çok güzel, her günü çok kıymetli. Geçip giden günleri geri gelmeyecek, o yüzden bu dönem çalışmamak bana çok iyi geldi. Başlarda hep çalışmak istiyordum ama çalışmadığım için çok mutluyum. Onunla birlikte vakit geçirmek çok kıymetli ve çok güzel." Deprem bölgesindeki çocuklarla iletişim halinde olduğunu söyleyen oyuncu, "Daha bugün iki tane çocukla görüntülü konuştum. Buradan Ege ile Efe'ye selamlar. Telefonumu bulmuşlar konuştuk. Yaşadıklarını tek başlarına atlatmaları mümkün değil. Çocuklarımızın hayata geri dönüşü için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.