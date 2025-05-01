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Giriş Tarihi: 2.5.2025

Merve babasının yolunu seçti! Fatih Hoca’nın menajer kızı

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Amerika’daki minikler futbol liginde menajerlik yapmaya başladı. Merve’nin çalıştığı Orlando City Soccer takımı, Palm Beach Classic turnuvasında birinci oldu

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Merve babasının yolunu seçti! Fatih Hoca’nın menajer kızı
Fatih Terim'in kızı Merve Çetin Terim, eşinin işleri nedeniyle sekiz yıldır Amerika'da yaşıyor. Üniversitede psikoloji üzerine eğitim gören Merve, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı.



7 TURNUVAYA KATILDI
Teklifi kabul eden Merve, kadrosunda Kolombiyalı, Arjantinli, İtalyan, Venezuelalı ve Türk oyuncuları barındıran takımda göreve başladı.



Bugüne kadar 7 turnuvaya katılan takım, 4 kez şampiyon oldu. Takım, en son Palm Beach Classic turnuvasında birinci oldu.
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Merve babasının yolunu seçti! Fatih Hoca’nın menajer kızı
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