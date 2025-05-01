Merve babasının yolunu seçti! Fatih Hoca’nın menajer kızı

Fatih Terim'in kızı Merve Çetin Terim, eşinin işleri nedeniyle sekiz yıldır Amerika'da yaşıyor. Üniversitede psikoloji üzerine eğitim gören Merve, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı.Teklifi kabul eden Merve, kadrosunda Kolombiyalı, Arjantinli, İtalyan, Venezuelalı ve Türk oyuncuları barındıran takımda göreve başladı.Bugüne kadar 7 turnuvaya katılan takım, 4 kez şampiyon oldu. Takım, en son Palm Beach Classic turnuvasında birinci oldu.