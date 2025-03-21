Mesut Özil’e anne nasihati

AİLE YAPISINI KORUMAK ÖNEMLİ

Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine katkılarıyla ve ihtiyaç sahibi kişilere yaptığı yardımlarla gündemden düşmüyor.

Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlattı. Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı.

Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi. Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizdi.