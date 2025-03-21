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Giriş Tarihi: 22.3.2025

Mesut Özil’e anne nasihati

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, annesi Gülizar Özil’in öğretileriyle büyüyüp bunları yerine getirmeyi kendisine amaç edindiğini anlattı: “Annemin nasihatleri duvarımda asılı. Her güne bunları okuyarak başlıyorum”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Mesut Özil’e anne nasihati

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Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine katkılarıyla ve ihtiyaç sahibi kişilere yaptığı yardımlarla gündemden düşmüyor.

Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlattı. Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı.

Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi. Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizdi.

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Mesut Özil’e anne nasihati
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