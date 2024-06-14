Migros Fedon’dan önce denizde

Migros, yazlık bölgelerdeki serin, bol çeşitli ve uygun fiyatlı mağazaları, Göcek ve Selimiye bölgesinde konumlanan Deniz Market'leri ve yazın aranılan ismi Fedon'un yer aldığı reklam filmleri ile yaz sezonunu açtı.

Taze meyve-sebzeden, et ve şarküteri ürünlerine, taze ekmekten deniz ürünlerine, tekstil ürünleri ve deniz malzemelerine kadar binlerce çeşit ürünü müşterilerine sunan Migros, her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da müşterilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

"TATİL DENEYİMİNİ BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYORUZ"

Migros Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, konuyla ilgili; "Yazlık bölgelerdeki mağazalarımız ve deniz marketlerimiz ile bu yaza muhteşem bir giriş yaptık. Migros Deniz Market'lerimizde sunduğumuz ücretsiz teslimat, binlerce ürünle deniz üstü alışveriş ve sipariş teslimatı gibi birçok hizmetimiz ile hem karada hem de denizde tatil deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Ayrıca Yat Kart sahibi Money'liler alt limit olmaksızın alışverişlerinin %10'u kadar da Money kazanıyor. Son dönemde müşterilerimizin yazlık Migros'lar ile yaz mevsimini özdeşleştirdiklerine dair birçok mesaj aldık. Bizler de çok sevdiğimiz Fedon ile bu durumu bir araya getirerek, müşterilerimize tatlı bir sürpriz yapmak istedik ve keyifli bir reklam filmine imza attık. Yaz sezonu Migros'la geldi" dedi.