Şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Otoparkta bulunan otomobiline binen Alişan, camını açarak muhabirlerin sorularını yanıtladı. Orhan Gencebay'ın "Türk müziği milli ve yerli değerlerden uzaklaşıyor" sözleri hatırlatılan şarkıcı, Gencebay'ı desteklediğini belirterek şunları söyledi: "Orhan Baba bu işin üstadı. O diyorsa doğrudur. Zaman zaman dinleyicinin zevki değişiyor. Şu anda belki daha farklı müzikler dinleniyor ama Türk müziğinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Ben çok fazla düğüne, konsere gidiyorum. O düğünlerde halay çekince insanlar coşuyor. Ankara havaları söyleyince insanlar eğleniyor. Duygulanmak için türkü dinlemek istiyorlar. Zevkler zaman zaman değişebilir ama milli ve yerli değerlerin yerini hiçbir şey tutmaz."