Murat Kurum’a sanat dünyasından destek: ‘İstanbul’un geleceğine umutla baktık’

AKParti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum ismini açıklaması, sanat dünyasında olumlu karşılandı. Sinan Akçıl, Kurum'la bir araya gelip şu paylaşımı yaptı: "Çevremde de, dinleyici kitlemde de birçok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor, dün (önceki) akşam İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun!" dedi.AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul için kullanacağı şarkıyı yazan müzisyen Ceyhun Çelikten ise Murat Kurum'a başarı diledi: "Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan, en büyük sevdanız olan İstanbul için bu şarkımız hayırlara vesile olsun. Uğur getirsin diyorum. Sayın Kurum'a bu kutlu yolda başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum."