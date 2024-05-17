‘Murat’la 10 aydır birlikteyiz maşallahınızı alırız’

Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Eda San, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yeni bir şarkı çıkardığını söyleyen San, gazetecilerin "Sevgilinizle rakip olma durumu oldu mu?" sorusuna gülerek yanıt verdi: "Öyle bir şey yok. Aynı ana denk geldi ama Murat zaten müzik piyasasının en iyilerinden. Fikir alışverişlerinde bulunuyoruz, ben onun fikirlerine çok değer veriyorum." İlişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu söyleyen San, "10 ayı geçti, maşallah diyelim. Londra'ya git gel yapıyoruz. Bir de ameliyat oldu Murat 9 kez. Kötü bir süreç geçirdik, şu an daha iyi. Yeni bir ameliyat durumu da yok" dedi.