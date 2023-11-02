Mustafa Denizli’den eski eşine dava: O mallar benim el konulsun

Mustafa Denizli ile Evin Elçi 2010 yılında evlenip 10 yıl sonra boşandı. Çiftin boşanma süreci sancılı geçti. Elçi anlaşmalı boşanmak isterken Denizli çekişmeli şekilde dava açtı. Ünlü teknik adam, geçtiğimiz günlerde bir kez daha mahkemeye başvurarak, eski eşine ait mal varlığının, evlilikleri sırasında edinildiğini belirterek ihtiyati tedbir kararı çıkarılmasını, ardından da kendisine iade edilmesini istedi.Denizli, bilirkişi incelemesi yapılırken bu malların karşılığı olarak şimdilik 500 bin liranın tahsil edilip kendisine verilmesi için hukuki süreç başlattı. Mahkeme yaptığı ilk değerlendirmenin ardından verdiği ara kararla Evin Elçi'nin Bodrum'daki evi ve aracına üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tedbir koydu. Mahkeme, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına tedbir isteğini ise reddetti.Mustafa Denizli ile eski eşi arasındaki boşanma davası uzun sürmüştü. Mahkeme teknik adamın eşine 15 bin lira yoksulluk nafakası vermesine ayrıca 1 milyonu maddi, 600 bini manevi olmak üzere toplam 1.6 milyon lira tazminat ödemesine hükmetmişti.