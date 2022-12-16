"Mutfak Bahane" hafta finalinde büyük şok...

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.
Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.
Gül kayınvalide ise güzelleşme uğruna yüzüne yaptırdığı leblebi tozu ve karasakız maskeleriyle gelinine nispet yapmak isterken tanınmaz hale geldi.
Fenomen gelin Zeynep, final günü gözyaşlarına boğuldu.
Evliliğinde sorunlar yaşayan gelin, kaçarak evlendiği ve ailesi ile konuşmadığı dönem çektiği acıları gözyaşları içinde anlattı.