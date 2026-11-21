Her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü düzenlediği Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü bu yıl da küresel ölçekte kutlayan Yıldız Holding
; dünyanın dört yanındaki çalışanlarını ortak değerler etrafında buluşturdu. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında Çin'den ABD'ye, farklı saat dilimlerinde kutlamalar yapıldı. Kutlamaların İstanbul'daki merkezi Çamlıca Kampüsü'nde ise Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Ekrem Yalçındağ'ın 'Evinde Hissetmek' sergisi ile Yıldız Holding Koleksiyonu'nda yer alan tarihi bir çadırı dijital sanatla buluşturan 'Tarihi Çadır ve Yıldızlar' enstalasyonu ziyaretçilerle buluştu.