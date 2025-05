‘Müziği bırakmadım konserlerim devam ediyor’

90'liyılların popüler şarkıcısı Ragga Oktay, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten şarkıcı, "Gidip geliyorum. Türkiye'de işlerimiz olduğu için buradayım. Müziği bırakmadım. Konserler devam ediyor" dedi. Oktay, "Şimdiki şarkıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kaliteli işler de var ama kalitesiz işler de bulunuyor. Bizim zamanımızda da öyleydi. Gençleri her zaman destekliyorum. Beğenmediğimiz müzikler her zaman olacaktır. Sadece müzik değil, hayat ve bakış açısı değişti. Her şeyi hoş karşılamak lazım. Kim dinleniyorsa muhakkak başarılı bir şey yapmıştır."