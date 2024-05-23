‘Nafakanın ömürlük olması çok saçma’

Esra Balamir, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Balamir "Hesabı kadınlar ödemez" görüşüne katılmadığını belirterek "Kim güçlüyse o ödemeli... Hayat müşterek" dedi. Nafakanın ömürlük olmasının ise saçma olduğunu belirten Balamir, şöyle devam etti: "Hayatına yeni insanlar dahil oluyor ama eski eşten nafaka almaya devam ediyorsun. Çocuğun geleceğinden hem anne hem de baba sorumlu. Ben bir şey istememiştim. Erkekler boşanırken kadını başından atmak için her şeyi kabul ediyor, sonra mahkemeye başvuruyorlar."