Nagihan Karadere’den ’taciz’ şikayeti! O yorumu affetmedi!

Karadere'nin milli sporcu olduğu, sıkça takip edilen yarışmalarda yer aldığı ve belirli bir tanınırlığa ulaştığı anlatılan dilekçede, Karadere'nin takipçi sayısı ve popülaritesi arttıkça kendisine yönelik cinsel taciz boyutuna ulaşan eylemlerinin sayısının arttığı belirtildi.

"BU CİNSEL TACİZDİR"

Dilekçede, Nagihan Karadere'nin bir programda konuşma yaptığı kesitin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta video olarak yayınlandığı, bu videonun altında yorum yapan Bülent K. adlı kişinin Karadere'ye yönelik "sen en iyisi p.... filmi çek" diyerek cinsel taciz suçunu işlediği kaydedildi.