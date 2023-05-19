‘Ne oldu bize, nasıl bu kadar hoşgörüsüz ve vicdansız olduk?’

Seçim sonuçlarının ardından CHP sempatizanlarının depremzedelere yönelik mesajları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Sanat camiasından ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı olaya bir tepki de sanatçı Yavuz Bingöl'den geldi: "Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür edenleri görünce o kadar sarsıldım ve üzüldüm ki, bize ne oldu? Biz neyi kaybettik de bu kadar vicdansız, köksüz ve hoşgörüsüz kaldık. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı.Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun, kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize. Tüm bunları yurt sahibi olmamızın güveni ve sıcaklığı ile yaşardık. Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu küfür, hakaret, kutuplaşma? Tüm bu ortak hafızaya yeniden ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. İnsanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız var. Güzel ülkemizin insanının duası kardeşlik, bereket, sevgi ve hoşgörü olsun."