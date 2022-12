‘Negatif ne varsa uzak duruyorum’

Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Etiler'deki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Özdemir, muhabirlerin "Oynadığınız her proje çok konuşuluyor ve zirveye oynuyor. Çoğu ülkede tanınıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu?" sorusuna tebessüm ederek şöyle cevap verdi: "Utandırıyorsunuz beni, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman pozitif düşünüyorum. Negatif olan her şeyden uzak duruyorum." Oyuncu, Oğuzhan Koç'la evliliğinin güzel gittiğini de belirterek "Gayet mutluyuz, her şey yolunda" dedi.