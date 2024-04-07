‘Nereye gidersem o hep benimle’

KURT Cobain'in şimdi 31 yaşında olan kızı Frances Bean Cobain, 1994'te hayatını kaybeden babasını, ölümünün 30'uncu yıldönümünde andı. Cobain, duygu yüklü bir mesaj paylaştı: "Keşke onu tanıyabilseydim. Keşke sesinin ritmini, kahveyi ne kadar sevdiğini ya da bir uyku öncesi masalından sonra uyuyup kalmanın nasıl bir his olduğunu bilseydim. Ben doğmadan önce bana bir mektup yazmış; 'Nereye gidersen git hep seninle olacağım' yazmış. O, sözünü tuttu, pek çok şekilde hep vardı. İster şarkı dinleyerek ister paylaştığımız eller aracılığıyla, o anlarda babamla biraz vakit geçirebiliyorum."