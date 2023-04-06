Nihat Hatipoğlu İle İftar’a öğrenciler konuk oldu! Lise öğrencileri sordu Nihat Hatipoğlu cevapladı!

Bir diğer soru ise "Ergenlikte çevrenin etkisiyle dinden çıkarsak ve ölürsek kafir mi oluruz?" idi. Hatipoğlu "Çevre baskısı maalesef insanı inançsız yapabiliyor. Bu konularda çevrenizden etkilenmeyin, Rabbinizden etkilenenin. Sizin bir ilahınız var, sizi seven bir Allah'ınız var. Her şeyi kontrol eden, siz istemeden veren. Onun için çevreyi değil, Allah'ı peygamberleri, iyi insanları dinleyin. Anne-babanızı onların tecrübelerini… Ama diyelim ki bir yanlışa kapıldınız. Allah'ı inkar ettiniz. Peygamber'e kötü sözler söylediniz. Sonra yanlışınızın farkına vardınız. Bu iş bana yakışmıyor dediniz. Tövbe ettiniz ve yeniden Müslüman oldunuz. Bazı alimlere göre bu durumda bir kaybınız olacaktır. O da şudur ki, Müslümanlıktan çıktığınız döneme kadar olan tüm ibadetleriniz yok hükmünde sayılır. Siz inançlı insanlarsınız, bu anlayışlardan uzak yaşamaya çalışın." yanıtını vererek gençlere öğüt vermeyi de ihmal etmedi.