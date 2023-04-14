Nihat Hatipoğlu: Kız evi naz evi ama biraz makul olunmalı

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu programında kız isteme merasimlerinde çokça yaşanan 'damada tuzlu kahve içirme' âdetiyle ilgili konuştu. Hatipoğlu, "Kız evi naz evidir. Kızı elli kişi ister, bir kişi alır. Karar her zaman olumlu olmayabilir ama bir husus var ki onu da söylemeden geçmeyelim" dedi.Hatipoğlu"Kız evi de makul olmalı... Mesela kahveye tuz atıyorlar, erkeğin alnı terliyor bir şey diyemiyor gariban, içmek zorunda kalıyor. Erkeğin muhabbeti böyle test edilmemeli. Ama Anadolu'da bu gelenek var ve bu konuda yapacak bir şey de yok. Demek ki damat tuzlu kahve içmeye devam edecek" dedi