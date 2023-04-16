Nihat Hatipoğlu’ndan sofra adabı: Çok yemek caiz değil

- Yemekten önce el yıkamak sünnettir. Bu husus asla ihmal edilmemelidir.
- Yemeğe besmele ile başlanır, Elhamdülillah denilerek sonlandırılır.
- Kaşık ve çatalı sağ elle tutmak uygundur.
- Ölmeyecek kadar yemek ve içmek farzdır. Fazla yemek caiz değildir.
- Misafire yemekte aşırı ısrar doğru değildir.
- Misafir ev sahibinin çağırmadığı kişileri alıp yemeğe götürmemelidir.
- Eğer bir hastalığın yoksa yemeğe az tuzla başlamak sünnettir.
- Ayakta su içmek uygun görülmez. Su tek nefeste de içilmemeli.
- Peygamberimiz yemeği çok sıcak ya da soğuk yemezdi. Yemek kaynarken yenilmesi uygun görülmez.
- Yemeğin üzerine üflenmemeli.
- Sofradaki yemeği koklamak adaba aykırıdır.
- Sofrada hiç konuşmamak veya çok konuşmak da hoş görülmez.