Nihat Hatipoğlu’ndan sofra adabı: Çok yemek caiz değil

- Yemekten önce el yıkamak sünnettir. Bu husus asla ihmal edilmemelidir.- Yemeğe besmele ile başlanır, Elhamdülillah denilerek sonlandırılır.- Kaşık ve çatalı sağ elle tutmak uygundur.- Ölmeyecek kadar yemek ve içmek farzdır. Fazla yemek caiz değildir.- Misafire yemekte aşırı ısrar doğru değildir.- Misafir ev sahibinin çağırmadığı kişileri alıp yemeğe götürmemelidir.- Eğer bir hastalığın yoksa yemeğe az tuzla başlamak sünnettir.- Ayakta su içmek uygun görülmez. Su tek nefeste de içilmemeli.- Peygamberimiz yemeği çok sıcak ya da soğuk yemezdi. Yemek kaynarken yenilmesi uygun görülmez.- Yemeğin üzerine üflenmemeli.- Sofradaki yemeği koklamak adaba aykırıdır.- Sofrada hiç konuşmamak veya çok konuşmak da hoş görülmez.