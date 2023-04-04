Nihat Hatipoğlu’nu kendine hayran bırakan Muhammed Ege

Muhammed'i çok seven ve etkilenen Hatipoğlu, sana annen mi öğretti diye sordu. Muhammed Ege'nin annem bilmiyor demesi üzerine tüm stüdyo gülmeye başladı. Hatipoğlu da Efe'ye o zaman annene sen öğretirsin. Eksiklerini tamamlarsın. Belli ki hepimiz Muhammed'den öğreneceğiz bu işi. Annesine "Evlattan öğrenmek bir şereftir, çok şanslısınız"; Muhammed Ege'ye ise "Bana soru sordun, bildiklerini paylaştın ve beni şereflendirdin" diyerek teşekkür etti.