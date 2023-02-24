Niye görmezden geldiniz?’

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sebebiyle dünyanın dört bir yanından pek çok yardım ekibi depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye geldi. Deprem bölgesinde canla başla çalışan ekipler arasında yer alan Azerbaycan ve Kırgızistan ekipleri de bulunuyordu.Oyuncu Ozan Akbaba; Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "6 Şubat depreminin ardından ülkemize gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan, canla başla çaba gösteren, yardım gönderen dostlarımıza teşekkürler" şeklindeki yorumunu alıntılayarak, mesajında Azerilere ve Kırgızlara teşekkür etmemesine isyan etti. Akbaba, yayınladığı mesajında "Anayasadan Türklük kavramını çıkaracağını doğrulayan bir partiye Azerbaycan ve Kırgızistan yardımlarını neden görmezden geldiniz diye sormak zaten saçma olur. Farkında olmak hayatın her alanında her anında önemlidir. Canları sağ olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.