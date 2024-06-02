Nostaljik yolculuk

Bağlama ustaları, Ahmet Koç ve Çetin Akdeniz 'İki Gözümün Çiçeği' isimli yeni albümünü çıkardı.Albümde; Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Kemal Sunal filmlerinde yer alan 11 şarkı yer alıyor.Sanatçıların kendilerine ait özgün bağlama tarzlarıyla yeniden düzenlenen çalışmalar müzikseverlere unutulmaz bir deneyim vadediyor.Sanatçıların kariyerlerinde önemli bir yere sahip olan değerli üstadların esin kaynağı olduğu albüm, Türk halk müziğinin büyük ustalarına da bir saygı duruşu niteliği taşıyor.