‘O kadar enayi biri değilim’

Şarkıcı Betül Demir, Kuruçeşme'de sahne aldığı mekânda soruları yanıtladı. Demir, "Geçen rüyamda Galatasaray'ı gördüm. Fenerbahçe Ali Sami Yen'de şampiyon Galatasaray'ı alkışlıyordu. Bence Galatasaray üç vakte kadar şampiyonluğunu ilan edecek'' dedi. Bodrum'daki bin liralık lahmacun fiyatları sorulan Demir, "Bir lahmacuna bin TL verecek kadar enayi değilim. Ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem. 100 TL'ye en kralını yer, kalanıyla hayvanlara mama alırım" diye konuştu. Demir aşk hayatıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Ben aşk kadınıyım. Ama şunun da altını çizmekte fayda var; kimsenin yara bandı olamam. Geçmişin yükleriyle gelene kapım kapalı.''