‘O şirkete oyuncu göndermeyin’ talimatı

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, minimum yüzde 20 ve üstünde yüksek komisyon oranları almak için eylem planları yaptıkları ortaya çıkmıştı. Barım'ın da arasında olduğu menajerlerin kurdukları whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadelere rastlanmıştı. Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketiyle ilgili hazırladığı raporda, bu şirketlerin sektörde faaliyet gösteren bir yapım şirketini boykot ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

ORTAK TAVIR

Rapora göre, KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerlerin, uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketini boykot ettikleri tespit edildi. Menajerlerin birbirlerine attıkları e-maillerde söz konusu yapım şirketiyle çalışmamak konusunda ortak bir tavır alınması gerektiğine ilişkin ifadelere rastlandı. Birbirleri arasında yaptıkları anlaşmada söz konusu yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları ve bu yazıyı da hem yapımcıya hem de kanallara gönderdikleri belirlendi. Menajer Yaprak Bayraktar tarafından atılan bir başka e-mailde ise, "Merhaba arkadaşlar... Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz söylemiyle bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" dediği görüldü.

AÇIK BİR REKABET İHLALİ

Rekabet Kurulu'nun hazırladığı raporda bu eylemin, 4054 sayılı Rekabetin korunması hakkında kanunun 4'üncü maddesine göre hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendirildiği anlatıldı. Uzmanlar tarafından bu husus açık bir şekilde 'rekabet ihlali' durumlarına örnek olarak görüldü.