Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün dönümünde Pars'ı yaptığı duygusal paylaşımla andı. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Şallı, ölümünün üçüncü yıl dönümünde yine hatıralara gömüldü. Şallı, "Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim. O melek yüzün ve kokun her yerde hep benimle hep… Nur yüzlü Ponçiğim, ben hep hep hep…" diyerek paylaşım yaptı.