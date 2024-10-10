Oğlunun cesedini iki ay evinde saklamış

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley, geçtiğimiz yıl ocak ayında 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının kaleme almaya başladığı anı kitabını ölümünden sonra kızı Riley Keough tamamladı. Kitabın yayınlanmasının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı. Kitapta anlatılanlara göre; Lisa Marie Presley, 2020 yılında 27 yaşındayken intihar eden oğlu Benjamin Keough'un cesedini evinde ısısı ayarlanmış bir odaya yerleştirdi ve iki ay boyunca bu şekilde yaşadı. Lisa Marie Presley, ölmeden önce yaptığı her konuşmada; oğlu Benjamin'i kaybettikten sonra bir daha kendine gelemediğini, onun ölümünün acısıyla kendisinin de aslında öldüğünü ve yaşayan ölü haline geldiğini söylemişti.