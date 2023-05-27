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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Öğrenciler söyledi Buray duygulandı

Öğrenciler söyledi Buray duygulandı
Bestelediği ve söylediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran sanatçı Buray, önceki gün öğretmenlerin özel davetiyle öğrencilerle buluştu. Buray, burada öğrencilerin ve öğretmenlerinin günlerce hazırlandıkları özel sürpriz ile karşılandı. Öğrenciler, Buray'ın konserlerinde söylediği şarkıları söylediler. Milyonlara dinlettiği şarkılarını bu kez koro halinde öğrencilerden dinleyen Buray, "Büyük bir hayranlıkla izledim, resmen benim müzikalimi yapmışlar. Müzik kariyerimin en güzel ve özel anlarından biri oldu" dedi.
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Öğrenciler söyledi Buray duygulandı
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