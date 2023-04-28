Oktay Kaynarca 30 metreden aşağıya atladı

Atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' setinde geçtiğimiz günlerde aksiyon dolu sahneler yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Hollywood filmlerini aratmayacak bir aksiyon sahnesine imza attı.2 Mayıs'ta yayınlanacak olan 29. bölüm çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, 30 metrelik viyadüğe çıkarak aşağıya atladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti. 30 metrelik yüksekten bağlanan halatla atlayan Kaynarca, sahneyi başarıyla tamamladı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın heyecan dolu yeni bölümü önümüzdeki salı akşamı atv ekranlarında olacak.