Okul dönemi için altın öneriler

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci ders başı yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Uzmanlar, okula dönüş sürecinde yapılacak basit hazırlıkların hem öğrencilerin motivasyonunu hem de akademik başarısını önemli ölçüde artıracağı görüşünde. İşte aileler ve öğrenciler için iş kolaylaştıran 8 öneri:

Çocuğunuzun tatil boyunca değişen uyku düzenini mutlaka düzene koyması için yardımcı olan.

Sağlıklı beslenme planı yapmak çocukların gün boyu enerjik kalmasında büyük rol oynar. Bu yüzden çocuklarınızın beslenmesine azami özen gösterin.

Çanta ve kıyafetlerin akşamdan hazırlanması, sabah yaşanabilecek telaşı ortadan kaldırır.

Evde sessiz, düzenli ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir çalışma alanı oluşturmak çocuğunuzun derslerine odaklanmasını kolaylaştırır.

Haftalık ders, ödev ve sosyal etkinlik programı yapmak, çocuklara düzenli yaşam alışkanlığı kazandırırken; ulaşılabilir hedefler belirlemek, motivasyonu yükseltir.

Özellikle ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için okul yolunun önceden birlikte gidilerek görülmesi, hem güven hem de zaman yönetimi açısından önem taşır.

Uzmanlar, ekran süresinin kademeli olarak azaltılmasını ve okulun yalnızca ders değil, arkadaşlık ve yeni deneyimler kazandıran bir ortam olduğunun çocuklara hatırlatılmasını tavsiye ediyor.

Okul alışverişini birlikte yapmak veya özel bir kahvaltı ile ilk günü keyifli hale getirmek ise, çocukların yeni döneme daha pozitif başlamasına yardımcı olur.